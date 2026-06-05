San Cataldo. Il prossimo 11 giugno torna il Silent Party in piazza Falcone – Borsellino

SAN CATALDO. Torna il Silent Party! ​Ci sono eventi che si vivono. E poi ci sono eventi che si ricordano. L’estate sancataldese si apre con uno degli appuntamenti più attesi e sorprendenti di INTRAfest, giunto alla sua 4ª edizione!

​Dopo l’entusiasmo travolgente e il successo straordinario dello scorso Natale, torna il SILENT PARTY: un’esperienza unica che ha fatto ballare, sorridere ed emozionare centinaia di persone. ​Immagina: un mare di cuffie luminose, una piazza che si trasforma in un grande spazio di condivisione, 3 canali musicali diversi e un’unica grande energia.

Quella di una comunità che si ritrova, si diverte e celebra l’inizio dell’estate. Il Silent Party è molto più di una festa: è la dimostrazione che si può stare insieme rispettando i gusti, gli stili e la sensibilità di ciascuno. Ognuno sceglie il proprio ritmo, ma tutti condividono lo stesso magico momento.

​Siamo orgogliosi di riportare a San Cataldo questo format straordinario, per la seconda volta nella nostra città e come primissima data di INTRAfest 2026. L’evento si terrà in Piazza Falcone e Borsellino il prossimo 11 giugno alle 20,30.