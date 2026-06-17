San Cataldo. Il 19 giugno in via Babbaurra momento di riflessione sul tema “Palestina Anima Mundi”

Venerdì 19 giugno 2026 alle ore 19:00, la sede di Attivarcinsieme APS, Via Babaurra, 23, San Cataldo, ospiterà un importante momento di riflessione geopolitica e umanitaria con l’evento Palestina Anima Mundi.

La serata organizzata da A.N.P.I. Comitato Provinciale Caltanissetta, Coordinamento Provinciale Palestina Libera, Presidio donne per la pace Caltanissetta, vedrà la partecipazione straordinaria, in collegamento streaming, di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, che presenterà il suo ultimo e potente volume dal titolo la luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero.

L’evento sarà seguito contemporaneamente in collegamento in tutta Italia da più di 100 piazze e presidi.

Prima del collegamento i/le presenti all’incontro discuteranno insieme e si confronteranno sul tema “Palestina Libera e con essa il mondo intero”, seguirà un momento conviviale sino al collegamento con tutte le altre piazze e con Francesca Albanese. L’incontro è libero e aperto.