Salute

Mussomeli, si alza il sipario sull’estate sportiva 2026

Carmelo Barba

Mussomeli, si alza il sipario sull’estate sportiva 2026

Gio, 18/06/2026 - 22:08

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MUSSOMELI Sabato 20 Giugno, appuntamento con il Medieval Trail, valida come 5ª prova del Campionato Regionale Trail Sicilia Challenge e CSI, organizzato da ASD Amici della MTB. Partenza da Piazza Umberto  alle ore 20:00. Un evento che darà ufficialmente il via agli eventi sportivi dell’estate mussomelese 2026, tra sport, emozioni e adrenalina nel cuore del territorio! Il percorso attraverserà il centro storico, luoghi suggestivi e anche il magnifico Castello Manfredonico, eccezionalmente aperto per l’occasione, regalando scenari unici tra storia e bellezza. Dopo la gara e le premiazioni, la festa continua con gli “Skatematti”, pronti a coinvolgere tutti in una serata di musica e divertimento!

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