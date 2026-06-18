Mussomeli, scuole più sicure e accoglienti: al via lavori per oltre 550 mila euro nei plessi cittadini

MUSSOMELI – Questa mattina, alla presenza del vicesindaco Giuseppe Catania e dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico, è stata formalmente sottoscritta la consegna dei lavori destinati alla riqualificazione degli spazi esterni di alcuni plessi scolastici del territorio. Gli interventi interesseranno le scuole di Via Pola, Via Vittorio Emanuele Orlando, Via Concetto Marchesi, Viale Peppe Sorce. I lavori previsti riguarderanno la sistemazione dei piazzali esterni; la tinteggiatura delle inferriate; – il ripristino e la sistemazione della pavimentazione antiurto; l’allestimento di nuovi giochi esterni dedicati ai bambini. L’importo complessivo dei lavori posti a base d’asta supera i 550 mila euro, a conferma della volontà dell’Amministrazione di investire concretamente nella qualità e nella sicurezza degli ambienti scolastici cittadini. “Continuiamo, insieme al Sindaco Gianluca Nigrelli, il lavoro avviato dall’Amministrazione Catania, portando avanti un percorso di attenzione costante verso il mondo della scuola e verso gli spazi dedicati ai nostri bambini. Investire nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità, garantendo luoghi più sicuri, decorosi e funzionali per studenti, famiglie e personale scolastico”. L’Amministrazione comunale prosegue così il percorso di valorizzazione del patrimonio scolastico cittadino attraverso interventi mirati che mettono al centro il benessere