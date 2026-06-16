Mussomeli, parrocchia San Giovanni:”Cantata dei Fratelli” e conclusione Ottava Corpus Domini

MUSSOMELI – Celebrata , domenica pomeriggio, dal parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Padre Francesco Miserendino, la santa Messa a conclusione dell’Ottava del Corpus Domini. Durante la celebrazione c’è stato anche il rito della “Cantata dei Fratelli” della confraternita del SS. Sacramento in San Giovanni e la presentazione dei novizi. Questi i loro nomi: Genuardi Simona, Centinaro Giorgio, Centinaro Giada. Russo Raffaele, Alessio Bruccheri, Pantano Francesco (novizi) mentre i confrati e consorelle ammesse sono sono Guadagnino Matteo, La Piana Salvatore, Buttaci Monia e Spoto Marta. Al termine della messa è snodata la processione per le vie del quartiere. Si è conclusa, così, l’Ottava della solennità del Corpus Domini in cui per tutta la settimana, alternativamente, nelle chiese, devoti e parrocchiani sono stati invitati al raccoglimento e ai riti eucaristici in onore al Santissimo Sacramento con la partecipazione alle messe e successive processioni nel percorso che ha interessato diverse zone del paese il centro storico, Sono state tante le figureddre approntate lungo il tragitto dove è stato accolto l’Ostensorio per la benedizione eucaristica e il lancio di petali di rose in segno devozionale. Anche nella chiesa di San Giovanni, domenica scorsa, confrati e consorelle della confraternita del SS. Sacramento non hanno fatto mancare la loro presenza pregando e cantando inni eucaristici. Il percorso processionale è stato accompagnato dalle note della Filarmonica “G. Puccini” del Maestro Vincenzo Barcellona.