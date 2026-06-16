Salute

Mussomeli, parrocchia San Giovanni:”Cantata dei Fratelli” e conclusione Ottava Corpus Domini

Carmelo Barba

Mussomeli, parrocchia San Giovanni:”Cantata dei Fratelli” e conclusione Ottava Corpus Domini

Mar, 16/06/2026 - 08:33

Condividi su:

MUSSOMELI – Celebrata , domenica pomeriggio, dal parroco della chiesa di San Giovanni Battista, Padre Francesco Miserendino, la santa Messa a conclusione dell’Ottava del Corpus Domini. Durante la celebrazione c’è stato anche  il rito della “Cantata dei Fratelli” della confraternita del SS. Sacramento in  San Giovanni e la presentazione dei novizi. Questi i loro nomi: Genuardi Simona, Centinaro Giorgio,  Centinaro Giada. Russo Raffaele, Alessio Bruccheri, Pantano Francesco (novizi) mentre i confrati e consorelle ammesse sono sono Guadagnino Matteo, La Piana Salvatore, Buttaci Monia e Spoto Marta. Al termine della messa è snodata la processione per le vie del quartiere.  Si è conclusa, così,  l’Ottava della solennità del Corpus Domini in cui per tutta la settimana, alternativamente, nelle chiese, devoti e parrocchiani sono stati invitati al raccoglimento e ai riti eucaristici in onore al Santissimo Sacramento con la partecipazione alle messe  e successive processioni  nel percorso che ha interessato diverse zone del paese il centro storico, Sono state tante le  figureddre approntate lungo il tragitto dove è stato accolto l’Ostensorio per la benedizione eucaristica e il lancio di petali di rose in segno devozionale. Anche nella chiesa di San Giovanni, domenica scorsa, confrati e consorelle della confraternita del SS. Sacramento  non hanno fatto mancare la loro presenza pregando e  cantando inni eucaristici. Il percorso processionale è stato accompagnato dalle note della Filarmonica “G. Puccini” del Maestro Vincenzo Barcellona.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta