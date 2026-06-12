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Mondiali in 4K su Tivusat, Rai 1 al canale 210

Redazione

Mondiali in 4K su Tivusat, Rai 1 al canale 210

Ven, 12/06/2026 - 15:04

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ROMA (ITALPRESS) – I Mondiali di calcio, da ieri sera, non sono soltanto un grande appuntamento sportivo: da ieri rappresentano anche una svolta tecnologica per il pubblico televisivo italiano. Sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, Rai 1 è infatti disponibile in 4K al canale 210, offrendo una qualità video e audio mai sperimentata prima in modo così evidente dal grande pubblico. La differenza si nota subito. Le immagini sono più nitide, i colori più profondi, i dettagli del campo, degli spalti e dei volti dei giocatori acquistano una precisione che avvicina lo spettatore all’evento. Anche il suono contribuisce a rendere più immersiva la visione: cori, fischi, rumori del pallone e atmosfera dello stadio arrivano con una presenza nuova. Non cambia soltanto il modo di guardare una partita, ma anche la percezione dell’evento: il telespettatore non assiste più da lontano, ma si sente parte dello spettacolo. I Mondiali di calcio in questa qualità ,sulla piattaforma satellitare gratuita di tivùsat, portano l’innovazione tecnologica fuori da una nicchia ed è accessibile da tutti coloro che abbiano un televisore in 4k – I Mondiali diventano così anche il banco di prova di una nuova televisione, più definita, più ricca, più vicina alla realtà. Il canale 210 segna un passaggio importante per il futuro dell’intrattenimento televisivo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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