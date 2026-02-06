San Cataldo. In coma dopo incidente stradale, Carmelo Colasberna muore in ospedale a Palermo

SANCATALDO. Si è spento in ospedale a Palermo, dove era ricoverato in coma da una settimana, l’operaio sancataldese Carmelo Colasberna, 44 anni, padre di quattro figli, che aveva avuto un incidente stradale autonomo con la sua vettura l’altra sera poco dopo il quartiere Pizzo Carano, lungo la strada per Serradifalco. L’automobilista, forse a causa di un malore o per l’asfalto viscido in un tratto stradale con due semicurve consecutive, circostanza che potrebbe avere causato la perdita di aderenza del veicolo dalla carreggiata, ha sbandato, finendo fuori strada. La vettura si è ribaltata, schiantandosi contro un muretto. Colasberna nel devastante impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ma una parte dell’auto gli è finita addosso. Terribile la scena che si è presentata ai primi soccorritori ed agli automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del servizio 118 e una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta con il personale che ha estratto il ferito da sotto le lamiere. Trasportato all’ospedale S. Elia, le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato disposto il trasferimento a Palermo, dove è stato intubato in Rianimazione, ma mercoledì è deceduto. Operaio saltuario, molto gioviale e amico di tutti, era tifosissimo della Sancataldese, squadra che seguiva nelle partite in casa e in trasferta. Faceva parte del gruppo organizzato del “Commando Neuropatico”, lo stesso che ha promosso una raccolta fondi a sostegno della famiglia per le spese funebri. L’ultima figlioletta di Carmelo Colasberna ha appena 8 mesi. Per celebrare i funerali si attende il rilascio della salma dall’ospedale palermitano dove era ricoverato in coma dalla scorsa settimana.