Morto Mario Primicerio, matematico di fama internazionale ed ex sindaco di Firenze

(Adnkronos) – Firenze piange una delle sue figure più illustri del mondo accademico e istituzionale: Mario Primicerio, matematico di fama internazionale ed ex sindaco della città, è morto nella notte tra il 29 e il 30 maggio, all’età di 84 anni. Alla carriera scientifica Primicerio ha affiancato l'impegno politico e sociale, maturato negli anni giovanili a fianco del "sindaco santo" Giorgio La Pira, di cui fu collaboratore. Sindaco indipendente di una coalizione di centrosinistra dal 2 maggio 1995 al 13 giugno 1999, ha guidato Firenze con sobrietà e rigore in anni di grandi trasformazioni. Una volta terminato il mandato di sindaco, nel 1999 venne nominato presidente della Fondazione Giorgio La Pira, promuovendo dialogo, cultura e pace nel solco dell'eredità del padre dell'Assemblea costituente e tra i fondatori della Democrazia cristiana. Nato a Roma il 13 novembre 1940, Mario Primicerio ha segnato profondamente la vita scientifica. Professore emerito dell’Università di Firenze, era stato ordinario di Meccanica Razionale e aveva ricoperto numerosi incarichi di prestigio: Presidente del Corso di Laurea in Matematica, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica. Sotto la sua guida sono stati avviati e sviluppati progetti di ricerca internazionali nei settori della modellistica matematica, della biomatematica e della matematica industriale, ambiti nei quali Primicerio ha lasciato un'impronta indelebile. Autore di oltre 170 articoli scientifici pubblicati sulle principali riviste internazionali, ha scritto volumi di riferimento e testi divulgativi, ed è stato un punto di riferimento nelle redazioni di numerosi periodici scientifici. Invitato come visiting professor e relatore in tutto il mondo – dagli Stati Uniti all’Asia, dall’America Latina all’Europa – ha saputo promuovere la matematica applicata come disciplina viva, al servizio della società. Tra gli incarichi più prestigiosi, è stato presidente della Rete Europea di Matematica Industriale, del Comitato di Matematica Applicata della European Mathematical Society e membro del Direttivo dell’International Council for Applied and Industrial Mathematics. Era membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Academia Europaea, della Colombaria e per 25 anni ha fatto parte della Commissione Italiana per l’Unesco. Nel 2005 è stato nominato Christensen Fellow del St. Catherine’s College di Oxford. Laureato in fisica nel 1962, Primicerio aveva mosso i primi passi nella ricerca presso il laboratorio di gas ionizzati di Frascati, per poi approdare stabilmente all’Università di Firenze, dove ha formato generazioni di studenti e ricercatori. Mario Primicerio ha ricoperto la carica di presidente della Fondazione Giorgio La Pira fino al 30 marzo 2022, quando è stato succeduto dalla professoressa Patrizia Giunti, docente di diritto romano all'Università di Firenze. Primicerio aveva assunto la presidenza della Fondazione dopo il termine del suo mandato di sindaco di Firenze nel 1999, succedendo alla fondatrice Fioretta Mazzei. Durante il suo lungo incarico, ha promosso la conservazione e lo studio dell'opera di Giorgio La Pira, contribuendo a mantenerne vivo l'insegnamento e l'eredità culturale. Mario Primicerio ha pubblicato il volume "Con La Pira in Viet Nam" edito da Polistampa. A fine aprile il Consiglio comunale di Firenze ha conferito il Giglio d’oro a Mario Primicerio con questa motivazione: "già sindaco di Firenze dal 1995 al 1999, presidente della Fondazione La Pira (1998-2022), professore universitario che ha presieduto e diretto prestigiose istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, sempre impegnato per la pace e per la solidarietà fra i popoli, impegno che ha caratterizzato ininterrottamente la sua attività per più di sessanta anni". Dato che l'ex sindaco di Firenze era impossibilitato a partecipare alla cerimonia il Giglio d’oro era stato consegnato all'ex assessore Amos Cecchi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)