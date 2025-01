“Uno spazio di riflessione per non dimenticare”: per la Giornata della Memoria il Lions Club Caltanissetta promuove evento presso le Pietre d’Inciampo

CALTANISSETTA. Il Lions Club Caltanissetta, in collaborazione con il Museo Diocesano di Caltanissetta (MUDIC), promuove un evento commemorativo in occasione della Giornata della Memoria, che si svolgerà il 27 gennaio 2025 a Caltanissetta.

La manifestazione rappresenta un momento di riflessione collettiva per ricordare le vittime della Shoah e mantenere viva la memoria storica. Due momenti significativi avranno luogo: • Ore 10:30 in Corso Umberto I, nei pressi della Chiesa di Santa Lucia. • Ore 11:30 in Corso Vittorio Emanuele, vicino al Consorzio Universitario.Durante gli incontri, verranno poste corone di fiori presso le Pietre d’Inciampo (Stolpersteine), piccoli ma potenti simboli di memoria collocati in ricordo di coloro che hanno perso la vita nei campi di sterminio nazisti.

L’evento vedrà la partecipazione dell’amministrazione comunale, della sezione locale dell’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e di altri rappresentanti istituzionali e della società civile.Questo appuntamento vuole essere un invito a riflettere sui tragici eventi della nostra storia, affinché simili atrocità non si ripetano mai più. Con il motto “Non dimenticare”, l’iniziativa si propone di sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza della memoria e del rispetto per i diritti umani.

Vi invitiamo a partecipare numerosi per condividere insieme questo importante momento di memoria collettiva.Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare il Lions Club Caltanissetta o il Museo Diocesano di Caltanissetta (MUDIC).Lions Club CaltanissettaMuseo Diocesano di Caltanissetta (MUDIC)