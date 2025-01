Ubisoft esplora la vendita: nuove strategie e riduzioni di costi per il gigante del gaming

(Adnkronos) – Ubisoft, una delle aziende leader nel settore dei videogiochi con titoli di grande successo come Assassin’s Creed, ha ufficializzato la valutazione di nuove opzioni strategiche che potrebbero includere la vendita della società. L'annuncio arriva in un momento cruciale per l'azienda francese, che si trova a dover navigare tra le sfide di un mercato sempre più competitivo e le pressioni finanziarie recentemente acutesi.

L'azienda ha incaricato un team di consulenti per esplorare "varie opzioni strategiche e capitalistiche trasformative" con l'obiettivo di massimizzare il valore per gli stakeholder. Questa mossa potrebbe portare a una significativa trasformazione nella struttura proprietaria di Ubisoft, e non è esclusa una potenziale acquisizione da parte di grandi player internazionali, tra cui si rumoreggia il colosso cinese Tencent. Parallelamente, Ubisoft ha dichiarato di essere impegnata in un programma di riduzione dei costi che include la chiusura di studi in località ad alto costo e la cancellazione di progetti non allineati con le aspettative di mercato, come evidenziato dal recente insuccesso commerciale di Star Wars Outlaws e dalla cancellazione dello shooter XDefiant. Queste decisioni segnalano un inasprimento della strategia di investimento dell'azienda, concentrata ora su progetti a maggiore potenziale di rendimento. Nonostante le sfide, Ubisoft rimane focalizzata su progetti di grande rilievo come il nuovo Assassin’s Creed Shadows, che rappresenta uno degli sforzi più ambiziosi dell'azienda per rilanciare il proprio brand e riconquistare la fiducia del pubblico. Marc-Alexis Coté, responsabile del franchise di Assassin's Creed, ha sottolineato l'importanza di questo lancio come punto di svolta per il futuro della serie e dell'azienda intera. In questa fase di transizione, il CEO Yves Guillemot ha espresso ottimismo, citando i progressi fatti nell'adattamento strategico dell'azienda e la fiducia nel posizionamento di Ubisoft per un futuro più prospero. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)