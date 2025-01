“Troppa attesa”, infermeria presa a schiaffi in pronto soccorso Napoli

(Adnkronos) – "Troppa attesa", infermeria presa a schiaffi in un pronto soccorso. E' accaduto ieri sera a Napoli, all'ospedale San Paolo, dove sono intervenuti i carabinieri per un’aggressione al personale sanitario. Poco prima una 57enne – verosimilmente per motivi legati al tempo di attesa – avrebbe aggredito un’infermiera con uno schiaffo al volto. I militari hanno denunciato la 57enne incensurata. Per l’infermiera, addetta al pronto soccorso, nessuna lesione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)