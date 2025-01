Sutera, cambio gestione Presepe Vivente: lamentele sul social

SUTERA – Anche la rappresentazione del presepe vivente del 2024/2025 è stata vista da diversi visitatori provenienti da ogni parte di Sicilia. Ma non è passato inosservato il mugugno di gruppi di persone che hanno manifestato, attraverso i social, la loro contrarietà, disappunto e tristezza per la gestione dell’evento giunto quest’anno alla 25esima edizione. E tutto era incominciato qualche mese fa quando l’Associazione Kamicos si è vista negare le autorizzazioni per l’organizzazione del Presepe Vivente 2024 dando vita ad un acceso dibattito pubblico e a fronte di questa situazione, il gruppo di minoranza aveva anche proposto la convocazione di un Consiglio Comunale Aperto, con l’obbiettivo di garantire un confronto diretto e trasparente. La scelta dell’amministrazione è stata mal digerita sia dalla minoranza che da parte dei residenti i quali hanno dato sfogo alle loro perplessità attraverso le pagine social. L’edizione del presepe vivente, però, è già andata in archivio e, se bisogna apportare delle migliorie, già da adesso bisogna mettere le basi per evitare in futuro errori.