Sommatino. In Prefettura cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ai familiari di internati nei lager nazisti

SOMMATINO. In occasione della Giornata della Memoria, si è svolta una cerimonia speciale presso la Prefettura, durante la quale sono state consegnate 12 Medaglie d’Onore ai reduci sommatinesi della Seconda Guerra Mondiale.

Il Prefetto di Caltanissetta ha consegnato 12 medaglie d’onore ai familiari dei militari deportati e internati nei Lager Tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi i loro nominativi: Pietro Alotta-Salvatore Alotta-Giuseppe Ambrosiano-Calogero Amico-Amore Biagio-Di Maria Carlo-Messina Calogero-Messina Croce-Ottaviano Calogero-Pirrello Calogero-Puccio Gaetano-Tornabene Salvatore.

Le ricerche sono state effettuate dall’ANPI di Sommatino nella persona del Presidente Salvatore Giardina. Il sindaco Salvatore Letizia presente alla cerimonia in Prefettura, ha commentato: “Un gesto simbolico, ma di grande valore, per riconoscere il coraggio, il sacrificio e la dedizione di chi ha vissuto in prima persona l’orrore del conflitto e ha lottato per la libertà e la dignità di tutti.

Le medaglie che oggi sono state consegnate non sono solo un riconoscimento formale, ma rappresentano la nostra gratitudine eterna verso coloro che hanno pagato un prezzo altissimo per difendere i principi di giustizia e pace. La loro testimonianza è un patrimonio che dobbiamo preservare, custodire e tramandare, affinché le future generazioni non dimentichino il valore della libertà. In questa giornata di commemorazione, il nostro pensiero va a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita o sono tornati a casa segnati nel corpo e nell’anima. La loro memoria è il nostro impegno quotidiano a costruire un mondo dove l’odio e la guerra non trovino mai più spazio.Un sentito ringraziamento ai reduci per il loro coraggio, e un profondo rispetto per la loro memoria, che oggi più che mai dobbiamo mantenere viva”.