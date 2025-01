Sommatino. Allerta rossa: scuole chiuse per la giornata di venerdì 17 gennaio

SOMMATINO. A seguito di allerta rossa per maltempo, anche a Sommatino domani 17 gennaio rimarranno chiuse le scuole, cimitero, parchi e verrà sospeso anche il mercato settimanale.

Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Letizia. Il primo cittadino sommatinese ha anche invitato la cittadinanza a prestare particolare attenzione e prudenza e ad evitare spostamenti se non per reali necessità.

Le piogge abbondanti provocano un rapido ingrossamento dei corsi d’acqua e, in breve tempo, possono causare localmente inondazioni e smottamenti dei pendii. In caso di forti piogge, chi si trova all’aperto deve sempre restare vigile, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua o pendii, ma anche sulle strade.