Sicilia. Bonus Caro Voli prorogato per tutto il 2025, Scuvera(FdI): “Dimostrazione concreta dell’impegno del centrodestra nel migliorare la qualità della vita dei siciliani”

Dopo il grande successo riscosso durante le festività natalizie, il Governno Schifani e l’Ass.re Regionale On. Alessandro Arico di Fratelli d’Italia, hanno deciso di prorogare il Bonus Caro Voli per tutto il 2025. Una misura che rappresenta un vero e proprio passo avanti verso il sostegno alla mobilità dei siciliani e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali.

Grazie a questa iniziativa, i residenti in Sicilia potranno continuare a beneficiare di sconti significativi sui biglietti aerei:

25% di sconto per tutti i cittadini siciliani.

50% di sconto per studenti, famiglie a basso reddito e persone con disabilità.

“Questa proroga – commenta l’on. Totò Scuvera, deputato regionale di Fratelli d’Italia – è la dimostrazione concreta dell’impegno del centrodestra, nel migliorare la qualità della vita dei siciliani. Non si tratta solo di agevolare i collegamenti con il resto d’Italia, ma di restituire dignità e opportunità a chi vive nella nostra Isola.”

La misura, che nel 2024 ha già permesso l’acquisto di oltre un milione di biglietti scontati, non solo facilita gli spostamenti, ma promuove anche il turismo, favorendo lo sviluppo economico locale.

“Con il Bonus Caro Voli – conclude l’on. Scuvera – stiamo abbattendo le barriere economiche e geografiche, dimostrando che la Sicilia è una priorità per il Governo regionale. È un ulteriore passo verso un futuro in cui nessuno debba sentirsi penalizzato per vivere nella nostra splendida Isola.”

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la piattaforma Siciliapei o il sito dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità.