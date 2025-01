Serradifalco. Santo Cavalli riconfermato presidente del Circolo Auser cittadino

SERRADIFALCO. E’ stato riconfermato Santo Cavalli alla presidenza del Circolo Auser di Serradifalco. L’elezione è avvenuta in occasione del Congresso cittadino dell’Auser di Serradifalco che s’è svolto presso il Palazzo Mifsud in via Duca.

Lo stesso Santo Cavalli ha relazionato sulle attività portate avanti dall’Auser in paese, dopo di che sono intervenuti il presidente provinciale dell’Auser Totò Pelonero, Pasquale Petix, Paolo Miraglia e diversi altri soci che hanno inteso dare il loro personale contributo all’evento.

Oltre alla riconferma del presidente Santo Cavalli, s’è poi provveduto anche all’elezione del Comitato direttivo. Il nuovo organo è ora composto da Cettina Di Francesco, Enza Guarneri, Pasqualino Petix, Paolo Miraglia, Giovanni Pera e Benedetto Nuccio.