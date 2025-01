Serradifalco. Primo evento della nuova Associazione culturale “Radici al Quadrato” ed è subito un gran successo

SERRADIFALCO. Riuscitissimo il primo evento della nuova associazione “Radici al Quadrato” organizzato nella Chiesa Madre. E’ stato un viaggio nel tempo, tra note emozionanti e atmosfere straordinarie al concerto di Natale in stile Barocco.

Ma non è stato solo un concerto: è stata un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e mettere in luce la professionalità e la bravura di tre giovani come Pietro Narese, Alessandro Lattuca e Carmelo Mantione, partiti proprio da qui per studiare musica all’estero ed esibirsi nei teatri europei.

Un evento presentato dal giornalista Michele Bruccheri con l’obiettivo di valorizzare le risorse che siano i giovani musicisti serradifalchesi attraverso l’attività di un’associazione presieduta da Carla Miccichè che sta portando avanti un autentico percorso innovativo che pone al centro del suo operare i giovani e il loro rapporto con le radici e con le tradizione, oltre che con l’identità socio culturale della comunità serradifalchese stessa.