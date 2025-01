Serie D. La Sancataldese travolge 4-0 l’Akragas nel derby siciliano e risale in classifica: in gol Montaperto (2), Gueye e Tedesco

La Sancataldese serve il poker di gol nella sfida con l’Akragas e si aggiudica, assieme al derby siciliano, 3 punti che le consentono di fare un balzo notevole in classifica. Il match è stato di quelli nei quali i verdeamaranto ci hanno messo il cuore. Al 16’ è stato Montaperto ad aprire le danze portando in vantaggio i padroni di casa.

Gli ospiti hanno tentato di reagire, anche perché il match odierno era di quelli nei quali è fondamentale far punti e non perdere la bussola. Invece, nella ripresa, la Sancataldese di mister Orazio Pidatella è riuscita a far perdere la bussola all’Akragas andando a segno altre due volte: la prima con capitan Tedesco e la seconda ancora con Montaperto su calcio di rigore.

Nel finale è arrivata anche la ciliegina sulla torta con Gueye che ha chiuso lo score sul 4-0 finale. Un risultato che, senza se e senza ma, ha rilanciato la Sancataldese ora 11^ in classifica con 23 punti . I verdeamaranto del presidente La Cagnina hanno così ottenuto nel derby siciliano la loro 4^ vittoria stagionale a fronte di 11 pareggi e 6 sconfitte. E domenica prossima trasferta ostica per Dolenti e compagni che andranno a fare visita al Sambiase sconfitto dalla Nissa 2-1 al Tomaselli.