Serie D. La Nissa inizia male il 2025: sconfitta 4-0 con la Vibonese. Il tecnico Giovanni Campanella chiede scusa ai tifosi

Sconfitta larga, con 4 gol di scarto, di quelle nelle quali le scuse sono poche e le recriminazioni altrettante, ma soprattutto una sconfitta che fa iniziare male il 2025 alla Nissa. E’ stata quella che ai biancoscudati è stata rifilata da una Vibonese viva, più reattiva e soprattutto con più fame di risultato.

La Nissa a Vibo Valentia, al di la del risultato maturato in campo, ha giocato male, non è riuscita a lasciare il segno, ma soprattutto non ha sfruttato le poche occasioni avute.

Una di queste, con Diaz sull’1-0, è stata sventata dal portiere dei padroni di casa che ha così conservato l’inviolabilità della propria porta con una paratissima salva risultato. Nella ripresa, invece, una traversa, ancora con Diaz di testa, e un gol annullato per fuorigioco.

La Vibonese, giocando prevalentemente di rimessa, ha invece inquadrato fin troppo bene lo specchio della porta della Nissa andando in gol dopo 10 minuti con Napolitano , raddoppiando con Capone alla mezzora, per poi triplicare ancora con Napolitano al 45′. Un tris che ha messo al tappeto una Nissa involuta.

Nella ripresa Campanella (che nel dopo gara ha chiesto scusa ai tifosi per la prestazione negativa della sua squadra) ha cercato di mettere in campo qualche alternativa per provare a riaprire il match, ma non c’è stato nulla da fare. Per la cronaca, di rilevante, oltre al quarto gol dei padroni di casa con Germinio, segnato nei minuti di recupero, c’è stato il malore di un tifoso della Nissa sugli spalti.

Immediatamente soccorso, il sostenitore biancoscudato s’è fortunatamente ripreso senza problemi nel contesto di un pomeriggio nel quale, alla fine, l’unica notizia positiva è arrivata proprio dagli spalti con le condizioni del tifoso che, fortunatamente, sono migliorate facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Per la Nissa, invece, un passo indietro rispetto alle 6 precedenti gare di campionato, e domenica prossima arriva al “Tomaselli” il Paternò, con la speranza di vedere in campo la bella copia della squadra di Giovanni Campanella e non la brutta quanto sbiadita copia vista all’opera con la Vibonese. (Foto Claudio Vicari)