Serie D. Finisce 0-0 il derby siciliano tra Sancataldese ed Enna: per i verdeamaranto è il 10° pari in campionato

Finisce in parità 0-0 tra Sancataldese ed Enna. Un derby che ha lasciato l’amaro in bocca alla Sancataldese. Anche perchè, se all’Enna il pari del Valentino Mazzola può in qualche modo stare bene, invece per la Sancataldese si tratta di un’altro turno casalingo non sfruttato a dovere.

Insomma, se non si tratta di un’occasione sprecata per la Sancataldese poco ci manca. Buono il primo tempo dei verdeamaranto che ci hanno provato a trovare la via del gol prima con Terrana e poi con Bonilla che ha mandato alto un tiro da ottima posizione dentro area.

L’Enna ha affidato le sue fortune offensive a Cicirello e allo stesso Barile ma senza riuscire ad impensierire un Dolenti sempre attento. Nella ripresa ancora Enna a provarci con Barile mentre la Sancataldese ha tentato nel finale il colpo grosso con Montaperto la cui conclusione s’è però spenta fuori.

Alla fine tanta delusione nell’ambiente della Sancataldese. I verdemaranto hanno 19 punti in classifica e si trovano in piena zona play out. Ovviamente si tratta di uno stato di cose che non può certamente essere gradito dalla tifoseria, ma al momento la Sancataldese deve fare i conti con una vittoria che continua a non arrivare.

Basti pensare che i verdeamaranto, con quello di oggi, sono già arrivati a 10 pareggi in campionato. Un numero impressionante, secondo solo agli 11 pareggi del Ragusa Calcio che precede di un punto in classifica proprio i verdemaranto di Orazio Pidatella.