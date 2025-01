Serie D. Al “Dino Liotta” di Licata la Sancataldese vuol iniziare bene il 2025

Si apre con una trasferta alquanto insidiosa il girone di ritorno della Sancataldese. I verdeamaranto di Orazio Pidatella affronteranno domenica al Dino Liotta il sempre ostico Licata in un match importante ai fini della conquista di punti fondamentali in ottica salvezza.

Insomma, a Licata non si potrà andare tanto per il sottile e si dovrà puntare al concreto in un match che si annuncia duro e difficile per entrambe le formazioni. Anche perchè se i padroni di casa puntano ad un successo che possa in qualche modo riscattare la sconfitta casalinga nell’ultima del girone di andata con la Nissa, gli ospiti non possono permettersi passi falsi e, anche loro, puntano ad uscire imbattuti e a muovere la classifica in un modo (con un punto) o nell’altro (con 3 punti).

In questa pausa natalizia la squadra verdeamaranto ha lavorato tanto e bene; si sta puntando sullo spirito di gruppo e il senso di appartenenza in vista di un girone di ritorno che quest’anno si annuncia duro e difficile. Ecco perchè in casa Sancataldese trasferte come questa con il Licata vengono viste come gare nelle quali sarà necessario uscire imbattuti. (foto Vincenzo Bonelli, Sancataldese Calcio Official).