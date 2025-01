Senza patente non si ferma all’alt dei carabinieri e sperona l’auto di pattuglia, 17enne arrestato nel Catanese dopo inseguimento

Senza patente alla guida di un’auto sprovvista di copertura assicurativa, non si è fermato all’alt dei carabinieri, speronando la pattuglia e tentando infine una disperata fuga a piedi. Un 17enne di Mascali (Catania) è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Denunciato per gli stessi reati il 18enne che era con lui in auto. Intorno alle 3 del mattino, i due, a bordo di una Smart guidata dal minorenne, erano stati notati dai militari attraversare a tutta velocità l’incrocio tra corso Italia e via Gramsci, ignorando la segnaletica stradale di stop. Attivati i lampeggianti, i carabinieri hanno rapidamente raggiunto il veicolo e segnalato agli occupanti di accostare. A questo punto, però, il 17enne si è dato alla fuga, dando il via a un inseguimento protrattosi, a sirene spiegate, tra i comuni di Mascali e di Giarre. Nel tentativo di fermare i due giovani i carabinieri hanno superato la Smart, ma ancora una volta il 17enne nel tentato di sottrarsi non ha esitato a speronare la pattuglia, tentando poi con il complice la fuga a piedi, ma sono stati immediatamente bloccati. Addosso avevano alcune dosi di droga. Dagli accertamenti è emerso che il minorenne, oltre a non avere la patente, era destinatario di un provvedimento di rintraccio poiché si era allontanato da una comunità per minori alla quale era stato affidato. La Smart non era coperta da assicurazione. Il 17enne, su disposizione della Procura competente, è stato condotto nel centro di prima accoglien