Seconda Categoria. Il sabato dei derby dice Amo Gela Dorica e Atletico Nissa: battute Riesi e Real Gela

Nel campionato di calcio di Seconda Categoria il sabato dei derby dice Amo Gela Dorica. La compagine gelese batte 2-0 il Riesi 2002 e supera in classifica i riesini ponendosi in testa alla classifica del girone G mentre l’Atletico Nissa ha battuto 5-4 il Real Gela nel derby nisseno in un match parecchio tirato.

Sabato indimenticabile, dunque, per Domicoli e compagni che hanno battuto il Riesi in una sfida palpitante nel corso della quale i padroni di casa sono stati più efficaci sottoporta andando a segno con Ascia e Domicoli. Una doppietta vincente che ha regalato i tre punti e il soprasso in classifica ai gelesi a danno dei riesini che non sono riusciti a riprendere il filo del match perdendo anche la testa della classifica.

Nell’altro derby invece è stato un autentico festival del gol. Basti pensare che in 90 minuti gli attacchi di Atletico Nissa e Real Gela sono stati in grado di sfornare la bellezza di 9 gol. Ha iniziato l’Atletico Nissa con doppietta di Ernesto Sammartino, ma il Real Gela, tosto quanto mai, ha chiuso la prima frazione di gioco sul 2-2 dopo aver rimontato con doppietta di Caci.

Ad inizio ripresa 2-3 ancora con Caci, ma reazione Atletico con Sammartino e 3-3. A quel punto un indomito Real Gela è ripassato in vantaggio per la seconda volta, a 5 minuti dalla fine, con Carmelo Sammartino, 3-4, ma la squadra del presidente Salvatore Messina ha ruggito ancora segnando prima con Sammartino e poi con D’Anna la rete del 5-4 finale.

Un risultato che ha rilanciato le quotazioni della compagine nissena che punta dritto la zona play off. I nisseni sono settimi con 16 punti ma non mollano, mentre il Real Gela, che ha disputato un match eccellente, resta fermo a quota 15 in classifica.