Seconda Categoria. Anticipi del sabato per le gelesi Amo e Real; domenica big match per Riesi e Atletico Nissa

Nel girone G del campionato di Seconda categoria è quello in programma domenica a Riesi il big match con il Riesi 2002 che affronta lo Sporting Casale di Catenanuova in un confronto che può valere una stagione, ma sabato sono in programma alcuni importanti anticipi che vedranno in scena le due gelesi.

In particolare l’Amo Gela affronta sabato 4 gennaio il Raddusa in un match importante per consentirle di risalire la china in classifica. Un eventuale successo candiderebbe i gelesi ad uno dei primi due posti della classifica contro un avversario che, fin qui, non ha totalizzato un solo punto in classifica.

L’altra gelese, il Real Gela, affronta in casa gli ennesi del Lagoreal in un match che si annuncia duro e non facile tra due squadre che comunque fanno tanto calcio e segnano altrettanto. Domenica, invece, il big match è tra il Riesi 2002 capolista con 22 punti e lo Sporting Casale,, secondo con 20 punti. Un match che si annuncia parecchio equilibrato tra le due squadre che, fin qui, hanno impresso un segno importante a questo girone di Seconda categoria.

Completa il quadro degli impegni delle nissene l’Atletico Nissa che domenica alle 15 affronta fuori casa l’ostica Valguarnerese che già all’andata si affermò al Tomaselli alla prima di campionato contro un Atletico Nissa che, nel frattempo, ha trovato ritmo e forza e che, pertanto, promette un girone di ritorno all’altezza delle ambizioni della dirigenza guidata dal presidente Salvatore Messina.