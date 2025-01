Scomparsa dell’ex presidente della provincia Collura, la DC: “Uomo delle istituzioni sempre aperto al dialogo”

La Democrazia Cristiana, attraverso il segretario provinciale Gero Valenza e l’assessore comunale Matilde Falcone e i suoi organi di vertice, esprime un profondo senso di cordoglio, per la scomparsa del professore dottor Filippo Collura, già presidente della provincia di Caltanissetta per due mandati consecutivi. Collura viene ricordato come un uomo delle istituzioni, sempre aperto al dialogo con tutte le forze politiche, impegnato per il bene comune e stimato soprattutto nel mondo della scuola.

Le condoglianze e la vicinanza , sono rivolte con affetto alla moglie Manuela e alle figlie, in un momento così difficile per la grave perdita subita . La città di Gela, con la scomparsa di Filippo Collura, e la provincia di Caltanissetta perdono una figura di spicco, un uomo di cultura, un moderato, e un esempio di integrità e dedizione al servizio pubblico.

Gero Valenza Segretario Provinciale DC

Matilde Falcone Assessore Comunale DC Comune di Caltanissetta