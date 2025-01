Sanità siciliana, al via concorsi per nuove assunzioni al Cannizzaro, Villa Sofia-Cervello e nelle Asp di Catania e Palermo

Nella GURS Sicilia del 27 dicembre 2024 sono stati pubblicati gli avvisi relativi ad alcuni concorsi per assunzioni nella Sanità siciliana.

Ecco il dettaglio:

– Ospedale Cannizzaro (CT):

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza (in esecuzione della delibera n. 1761 del 16 dicembre 2024)

Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello (PA):

Concorso, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di fisioterapista (in esecuzione della delibera n. 802 del 26 novembre 2024)

Asp di Catania:

Selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per eventuali incarichi e sostituzioni, a tempo determinato, per il profilo professionale infermiere (in esecuzione della deliberazione n. 1721 del 14 novembre 2024)

Asp di Palermo:

– Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti del comparto, inerente diversi profili professionali (CLICCA QUI) in esecuzione della deliberazione n. 764 del 27 novembre 2024

– Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico di dirigente medico, a tempo determinato, all’interno del Dipartimento programmazione ed organizzazione delle attività territoriali e dell’integrazione socio-sanitaria (In esecuzione della deliberazione n. 880 del 13 dicembre 2024).