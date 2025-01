San Cataldo. Nuove risorse per esperienze all’estero all’Istituto “Carducci”

SAN CATALDO. L’Indire premia il progetto di internazionalizzazione dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo. E lo premia con un finanziamento straordinario di circa 100.000 euro, che si aggiungono alle disponibilità relative al progetto di mobilità Erasmus già autorizzato per l’anno scolastico 2024/2025.

Con le nuove risorse assegnate, a seguito di un provvedimento dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – prot. 742 del 10 gennaio 2025, gli studenti, il personale ATA e i docenti potranno partecipare a ben quattro mobilità entro il termine dell’anno scolastico in corso.

Il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Parenti esprime dunque compiacimento per le importanti risorse a disposizione dell’Istituto “Carducci”, che è anche unico partner provinciale del Progetto “Erasmus”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Un progetto che comprende le scuole delle diverse province siciliane e che prevede la prossima mobilità a Lione, in Francia, di tre alunni e un docente. In questi giorni, programmeremo le prossime mobilità che coinvolgeranno molti alunni e alunne, docenti e personale amministrativo.

Le importanti risorse daranno certamente un notevole impulso a uno degli obiettivi più qualificanti dell’Istituto “Carducci” di San Cataldo: offrire ai propri studenti periodi di studio all’estero. Obiettivo che ha già consentito a parecchi ragazzi e ragazze di maturare una speciale esperienza che ha segnato positivamente, significativamente il loro percorso formativo e di crescita.