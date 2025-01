San Cataldo. Gianfranco Cammarata: “Nello Statuto comunale c’è la figura del Garante per i diritti dell’Infanzia; ok alla nostra proposta di istituzione”

SAN CATALDO. “Nell’incontro di martedì sera abbiamo preso atto che il Comune di San Cataldo ha previsto già nello statuto la figura del Garante per i diritti dell’Infanzia, il che accelera i tempi per l’attivazione della importante figura. ” – ha affermato il referente del Collettivo Letizia, Gianfranco Cammarata.

L’amministrazione comunale di San Cataldo, presenti il Sindaco, la vice sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e il consigliere Adriano Bella ha totalmente concordato con la proposta e si è programmata una ulteriore riunione, per la definizione degli atti previsti nello Statuto Comunale.

” L’importante è fare qualcosa presto, prima che arrivi la primavera e il bel tempo nel quale i bambini vanno a giocare negli appositi spazi, oggi con tante problematiche irrisolte. Problematiche spesso rilevabili anche all’interno di spazi scolastici. ” ha sottolineato l’onorevole Dedalo Pignatone.

” La prossima riunione vedrà in discussione anche la necessità impellente di attivare la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità, altra figura fondamentale per la garanzia di una vita migliore per chi è portatore di diversità individuale, insieme a quella del Disability Manager ” ha concluso Gianfranco Cammarata.