Sabato e domenica per il 2025 istituito dal comune servizio di reperibilità per emergenze per i cittadini di Mussomeli

MUSSOMELI – A partire dal mese di gennaio 2025 viene attivato un nuovo servizio a beneficio dei cittadini di Mussomeli. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Catania. Infatti, sarà operativo il servizio di reperibilità per emergenze, che garantirà la presenza di una squadra comunale dedicata, composta da un operaio e da un geometra, nei giorni di sabato e domenica, per tutto l’anno. “Questo nuovo servizio – chiarisce il sindaco Catania – è destinato a migliorare la sicurezza e la tempestività degli interventi durante il fine settimana e mira a rispondere prontamente alle esigenze urgenti che possano verificarsi durante il fine settimana, come guasti, danni o problematiche infrastrutturali che necessitano di interventi immediati. La squadra di reperibilità sarà attiva per garantire un pronto intervento, assicurando che i cittadini di Mussomeli possano godere di un livello di assistenza continua e tempestiva. Ad inizio di ogni mese sarà pubblicato sul sito del Comune di Mussomeli www.comunemussomeli.it il prospetto con l’indicazione del nominativo e del recapito telefonico degli operatori facenti capo alla squadra reperibile. L’attivazione di questo servizio risponde all’impegno dell’Amministrazione Comunale di rafforzare la presenza sul territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, aumentando la capacità di risposta alle emergenze e garantendo un servizio pubblico sempre più vicino alle esigenze della comunità. Come Sindaco di Mussomeli esprimo piena soddisfazione per il nuovo servizio e invito i cittadini a fare riferimento alla centrale operativa in caso di necessità. Un impegno concreto per la sicurezza e il benessere collettivo, che rende Mussomeli ancora più attenta e reattiva alle sfide quotidiane. Per qualsiasi emergenza, i cittadini potranno contattare il numero dedicato attivo nei fine settimana”.