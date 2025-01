Rubano alcolici in un supermercato e minacciano i dipendenti, 2 arresti nel Catanese

Un 48enne e un 33enne sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Biancavilla (Catania), su delega della Procura, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip etneo. Sono accusati in concorso tra loro di rapina e furto aggravato. Secondo gli investigatori dell’Arma, tra ottobre e novembre dello scorso anno in cinque occasioni, dopo aver rimosso i dispositivi anti-taccheggio, avrebbero rubato bevande alcoliche, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro, dagli scaffali di tre supermercati tra Paternò, Biancavilla e Misterbianco, nel Catanese. Grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, che li hanno ripresi mentre nascondevano sotto gli indumenti le bottiglie di liquore, i carabinieri sono riusciti a risalire ai due indagati, già conosciuti dai militari per pregresse vicende giudiziarie. In un caso, dopo essere stati scoperti, il 48enne e il 33enne avrebbero usato frasi intimidatorie nei confronti del personale addetto alla vigilanza per fuggire, in un altro episodio avrebbero schiaffeggiato l’addetto al box office del supermercato, procurando alla vittima lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.