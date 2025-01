Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, al via il secondo turno del XVII° torneo

Stasera, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si giocherà il secondo turno del XVII° torneo interno, campionato periodico, valido per il Ranking Nazionale che consente ai primi in classifica di qualificarsi per il prossimo Campionato Nazionale Individuale. Nel primo turno hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Calogero Maira, Andrea Kiswarday, Gaetano Piazza, Luigi Tricoli e Manuel Carapezza che guidano la parziale classifica generale. Il torneo si articola in cinque turni con lo scarto di un turno o come peggior punteggio o come assenza.

“Il primo turno ha visto la partecipazione di 21 tra giocatrici e giocatori con l’esordio di due giocatori tra cui il giovanissimo dodicenne Andrea Cutaia. – dichiarano dal direttivo- Nel secondo turno di stasera ci aspettiamo il rientro di giocatori già iscritti che per vari motivi non erano presenti al primo turno. Abbiamo iniziato il tesseramento associativo con un buon numero di adesioni. Ora siamo in attesa da parte dei vertici nazionali di una probabile assegnazione di un evento di caratura nazionale. Noi come Club siamo pronti ad accettare qualunque sfida convinti di avere al nostro interno le competenze e le esperienze giuste. Il nuovo anno ci vede pronti a portare avanti nuovi programmi in un clima di ritrovata condivisione e trasparenza”.

Quindi stasera ore 20.45, start ore 21.00, appuntamento da “Eclettica” dove è possibile ancora iscriversi al torneo e far rotolare, ogni giovedì, i dadi sulle plance del gioco di strategia più affascinante del mondo