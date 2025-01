Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo, il 29 gennaio al via il 2° Torneo interno

Il Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo (CL) è ormai sede fissa del gioco del Risiko per tutti gli appassionati del gioco, che anche ieri sera si sono ritrovati per un altro tour di partite amichevoli preparatorie del 2° Torneo interno che inizierà dal prossimo mercoledì 29 gennaio.

I giocatori che si sono ritrovati ai tavoli da gioco, con la rilassante accoglienza della grande sala della Nuova Locanda di via Monsignor Cammarata, hanno dato vita a divertenti sfide a colpi di dadi colorati che, a secondo del punteggio che mostrano, dal minore al maggiore, regalano momenti alternati di sorriso o di disappunto e lancio dopo lancio si arriva alla conclusione della partita con il vincitore o la vincitrice, che ieri sera sono state ben due che hanno vinto al fotofinish per una manciata di punti le loro avvincenti partite, dimostrando che a questo gioco la bravura e la fortuna non hanno né genere né età.

Il prossimo Mercoledì 29, dalle ore 20.30, prenderà vita il 2° Torneo interno, che durerà un mese e mezzo circa e ci sarà spazio per tutti per dimostrare la propria voglia di vincere e di divertirsi. In attesa che prendano vita sia in Sicilia che nel territorio nazionale numerosi eventi di gioco (Raduni, Master, Campionati individuali e a squadre) che daranno la possibilità di tante occasioni di gioco e di confronto tra i giocatori di Risiko, il bellissimo gioco di strategia piu’ venduto in Italia. Con la recente revisione dei Club Ufficiali sono infatti da poco stati promossi alcuni club sparsi che oggi portano a 31 Club Ufficiali in Italia, massimo storico da quando questo gioco ha sviluppato la modalità da Torneo. Anche il Risiko Club “Il Pifferaio” ha avviato il suo percorso per essere promosso a Club Ufficiale di Risiko e speriamo possa ottenere presto il prestigioso riconoscimento.

Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club (Facebook, Instagram) che vedono sempre più numerosi i visitatori e i follower che ormai dal 12 novembre scorso seguono le attività del Risiko Club “Il Pifferaio”.