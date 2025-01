Promozione Girone D. La capolista Niscemi vuole stupire; per la Vigor sfida impegnativa con il Noto

Nel campionato di Promozione girone D, impegno esterno per la capolista Niscemi. La squadra gialloverde affronterà domenica 12 gennaio fuori casa il Frigintini che in classifica occupa il terzultimo posto. Un impegno dunque, sulla carta, facile per i niscemesi che viaggiano con il vento in possa e che non sono facili da mettere in difficoltà.

Il Niscemi, chiaramente, vuol approfittare del turno sulla carta favorevole per cercare di allungare in classifica e nobilitare ulteriormente un campionato di vertice. La Vigor Gela, invece, affronta in casa il Noto, settimo in classifica ma sempre capace di tirare fuori dal proprio cilindro prestazioni eccellenti.

Tutto questo la Vigor Gela lo sa e punta a conquistare i tre punti per mantenersi in zona play off. I gelesi sono quinti con 22 punti e devono prestare estrema attenzione ad una classifica che li vede distanziati di 5 punti dalla 4^ in classifica e due punti dall’Acicatena.