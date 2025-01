Promozione girone D. Il Niscemi travolge l’Aci&Galatea e legittima il suo primato in classifica

Niscemi vincente e travolgente, quello che ha battuto con un netto 8-1 finale l’Aci&Galatea. Ad aprire le marcature ci ha pensato Diaw, dopo di che ha raddoppiato Garufi e triplicato Amaya autore di una tripletta. In gol anche De Leonardis, Napolitano, Marino e Nicotra.

Con questa vittoria il Niscemi consolida la sua posizione di capolista nel girone D di Promozione in virtù dei 39 punti conquistati in 14 partite. L’altra nissena impegnata nel girone D di Promozione, la Vigor Gela, ha perso 2-1 a Scicli contro lo Scicli.

Al gol iniziale di Bottaro, la Vigor Gela ha risposto con la rete di Campanaro, ma poi ancora Bottaro e Drago hanno chiuso lo score del match a favore dei ragusani. La Vigor Gela resta ferma a quota 22 in classifica e ancora in piena zona play off essendo quinta in classifica.