Prima Categoria. Per il derby del Vallone tra Calcio Campofranco e Don Bosco Mussomeli proclamata la Giornata giallorossa

Nel campionato di Prima categoria il girone B propone due sfide domenicali di un certo fascino e livello. La prima è il derby tra il Calcio Campofranco (nella foto) e la Don Bosco Mussomeli (ore 14,30). A Campofranco è veramente tanta l’attesa per questo derby del Vallone, tanto che la dirigenza ha deciso di proclamare la Giornata Giallorossa.

La dirigenza della squadra padrona di casa ha consigliato agli spettatori di recarsi al campo in anticipo rispetto al fischio d’inizio per facilitare le operazioni di accesso. In occasione del derby e della giornata giallorossa il costo del biglietto sarà intero 7 euro e ridotto 5 euro. Non ci saranno accrediti ed entreranno allo stadio soltanto coloro che saranno muniti di biglietto.

Sempre domenica trasferta insidiosa per la Sommatinese Calcio sul campo del Gangi terzo in classifica. Un match nel quale i padroni di casa punteranno a rilanciare le loro ambizioni in chiave altissima classifica puntando a battere una Sommatinese che, con 27 punti, dista dalla vetta della classifica del girone B appena un punto con la Barrese capolista.

Nell’altro girone di Prima categoria, il girone F, il Terranova Gela anticipa ad oggi sabato 4 gennaio il suo impegno di campionato affrontando fuori casa il Leo Soccer (ore 14,30). I gelesi, che hanno dato segnali di ripresa, hanno bisogno di vincere per confermare il loro buon momento e provare ad uscire dalle secche della bassa classifica.

Infine, domenica l’Accademia Mazzarinese affronta fuori casa il Melilli in un match importante per i mazzarinesi che, in caso di vittoria esterna, aggancerebbero a quota 16 proprio i siracusani che, tuttavia, non ci stanno e, a loro volta, puntano a conquistare un successo che li farebbe salire in zona play off. Insomma, un match dal quale attendersi tanto quello tra Melilli e Accademia Mazzarinese con inizio domenica alle 14,30.