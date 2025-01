Presentazione Calendario Lilt 2025. L’assessore Lo Muto: “L’iniziativa della Consulta Giovanile Lilt occasione per sensibilizzare i giovani alla prevenzione”

CALTANISSETTA. “L’iniziativa organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per la presentazione del Calendario 2025, promosso dalla Consulta Giovanile LILT non è soltanto un’occasione per sensibilizzare i giovani sui temi della prevenzione e della salute, ma rappresenta anche un esempio straordinario di come i nostri ragazzi possano essere protagonisti attivi nella promozione di valori fondamentali per la comunità”.

Lo ha affermato l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Vincenzo Lo Muto, che ha aggiunto: “Il coinvolgimento delle nuove generazioni in un progetto di così grande impatto educativo e sociale è un segno tangibile dell’importanza di investire nella formazione, nella partecipazione civica e nel senso di responsabilità collettiva.

Ringrazio la LILT per il costante impegno e la capacità di creare sinergie con il mondo scolastico, offrendo ai nostri studenti non solo informazioni utili per una vita sana, ma anche strumenti per diventare ambasciatori di cambiamento positivo”.

Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere e promuovere eventi di questo tipo, che coniugano educazione, cultura e salute, rafforzando il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini. Mi auguro che il Calendario 2025, frutto del lavoro e della creatività della Consulta Giovanile LILT, possa essere per tutti un simbolo di impegno e speranza per un futuro più consapevole e attento alla prevenzione”.