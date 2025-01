Podismo. Alla cerimonia di premiazione del Gran Prix Interprovinciale 2024 Cl – En brilla la stella della Corri Serradifalco

SAN CATALDO. Con la cerimonia di premiazione di ieri, venerdì 10 gennaio, presso la sala Borsellino del Comune di San Cataldo, si è ufficialmente chiuso il Grand Prix interprovinciale 2024 di Caltanissetta ed Enna. Anche in questa occasione, la Corri Serradifalco è stata protagonista, con 10 suoi atleti master premiati per aver terminato con successo il campionato.

Si tratta di Chiara Asaro (campionessa interprovinciale nella categoria SF40), Fabrizio Aronica (vice campione interprovinciale nella categoria SM35), Calogero Avarello (campione interprovinciale nella categoria SM40), Leandro Palermo (campione interprovinciale nella categoria SM45), Antonio Ferrigno (6º classificato nella categoria SM55), Michelangelo Cordaro (4º classificato nella categoria SM55), Calogero Geraci (3º classificato nella categoria SM55), Carmelo Cipollina (7º classificato nella categoria SM60), Giuseppe Vaccaro (3º classificato nella categoria SM60) e Salvatore Vaccaro (vice campione interprovinciale nella categoria SM65).

Ottimi, infine, i piazzamenti nelle classifiche di società, con un 4º posto per gli uomini e un 2º posto per le donne. Questi grandi risultati, uniti a quelli conseguiti nel Grand Prix regionale delle mezze maratone siciliane, chiudono una stagione 2024 memorabile per la Corri Serradifalco.