Podismo. Al Gran Prix regionale di mezza maratona la Corri Serradifalco si conferma tra le migliori società del panorama siciliano

Con la cerimonia di premiazione di domenica scorsa, 5 gennaio 2025, all’hotel Garden di Pergusa, si è chiuso il 22º Grand Prix regionale della Sicilia delle mezze maratone, prestigioso circuito di 8 gare che anche quest’anno ha visto correre migliaia di atleti, tra i quali i migliori runner del panorama agonistico siciliano.

Qualità e numeri significativi in questa edizione, con le affermazioni, tra gli altri, di alcuni atleti della Corri Serradifalco, tra le migliori compagini del campionato, soprattutto in considerazione del rapporto tra numero dei partecipanti e risultati ottenuti.

Sono 8 gli atleti che hanno completato il circuito, tutti premiati in occasione della cerimonia conclusiva di domenica scorsa. Per la categoria SM45, sugli scudi Leandro Palermo, 6º classificato. A seguire, lode al merito per Michelangelo Cordaro (6º classificato) e Lillo Geraci (8º classificato), nella categoria SM55. Grandi soddisfazioni anche per Giuseppe Cordaro e Giuseppe Vaccaro, rispettivamente al 5º e al 6º posto nella categoria SM60. Grazie a queste prestazioni, unite a quelle degli atleti Giovanni La Porta, Antonio Ferrigno, Antonio Giaccio, Gioacchino Calabrese e Giuseppe Raimondi, che hanno corso in alcune delle gare del Grand Prix, la Corri Serradifalco ha conseguito un pregevole 13º posto nella classifica finale per squadre al maschile, su 203 società siciliane partecipanti.

Risultati ancor più esaltanti sono arrivati da tre straordinarie atlete della nostra società, che hanno preso parte alla competizione ai massimi livelli. A partire da Chiara Asaro, che ha chiuso al 2º posto nella categoria SF40, e proseguendo con Anna Maria Pace, vincitrice del campionato nella categoria SF50. 1º posto anche per Melina Piazza, nella categoria SF55. Le tre fortissime atlete, da sole, hanno portato a un incredibile risultato di squadra: la Corri Serradifalco si piazza al 2º posto nella classifica assoluta femminile, mettendosi alle spalle 87 società siciliane e arrivando dietro solamente alla forte e numerosa squadra della Trinacria Palermo.