Nell’Agrigentino finto carabiniere s’è fatto consegnare preziosi da una 50enne facendole credere che il marito aveva avuto un incidente

Un finto carabiniere gli ha fatto credere che suo marito aveva avuto un incidente a Messina e una donna di 50 anni è stata purtroppo raggirata con la truffa del cosiddetto finto incidente. E’ accaduto a Canicattì. Qui la donna, per aiutare il marito, ha consegnato i preziosi che aveva in casa, ma solo dopo ha scoperto di essere stata truffata.

In precedenza aveva ricevuto la telefonata da un uomo che si era spacciato per carabiniere. Costui gli aveva detto che il marito aveva avuto un incidente a Messina; per rendere la storia ancora più credibile è entrato in scena anche un finto avvocato che ha spiegato alla donna che, qualora avesse pagato, avrebbe evitato i guai giudiziari al marito.

E così la truffa, nel giro di pochi minuti, s’è concretizzata con il finto carabiniere che s’è presentato davanti casa della donna e s’è impadronito dei preziosi che la donna gli ha dato per “salvare” il marito. Solo qualche ora dopo s’è scoperto che non c’era stato alcun incidente e che era stata una truffa bella e buona. Subito dopo la denuncia della 50enne, sono partite le indagini del caso.