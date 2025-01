Mussomeli, periodo delle Quarantore. Oggi nella Cappella Casa di Riposo

MUSSOMELI – Inizia oggi (Domenica 10 gennaio( il periodo eucaristico nelle tredici chiese e Cappelle per le Quarantore. Si inizia con la Cappella della Casa di Riposo “Padre Calà”, di cui è cappellano Padre Salvatore Tuzzeo. Si alterneranno ogni tre giorni con la collaborazione dei sacerdoti. Identici gli appuntamenti orari per tutte le chiese: ore 10, messa con esposizione del Sacramento; alle 16 ora santa comunitaria e alle 18,30 celebrazione dei vespri. Da ricordare che In questo periodo sono interessate anche le cinque confraternite locali che partecipano, nelle chiese o parrocchie di propria appartenenza, ai riti e processioni eucaristiche domenicali. Queste le chiese interessate: Cappella Casa di Riposo “P. Calà” , San Francesco, santuario, Cristo Re, Monti, Trasfigurazione, Santa Maria di Gesù, Madonna del Carmelo, Sant’Enrico, San Giovanni, Collegio di Maria, Madrice, S. Antonio. Invece, sono queste le restanti quattro chiese dove, da tempo, non si celebrano le quarantore: “Madonna delle Vanelle”, “Provvidenza”, “Santa Margherita” e “Madonna di Trapani”. Queste ultime due inagibili.