Mussomeli, “Li Santi Tri Re”; domani celebrazione nella parrocchia del Carmelo

MUSSOMELI – Nella chiesa del Carmelo, nella cui nicchia laterale a sinistra vicina all’abside, è esposta alla venerazione dei devoti il grande quadro della visita dei Re Magi al Bambinello Gesù, si celebra domani (6 gennaio) la ricorrenza dell’Epifania, tradizionalmente in parrocchia chiamata “Festa Santi Tri Re”, con la messa solenne delle 11. Da dire che nel lontano passato la prima messa della giornata, assai partecipata, veniva celebrata alle quattro del mattino dal compianto padre Giuseppe Cicero, assai stimato dalla popolazione. Intanto, nella mattinata in parrocchia, è previsto, alle ore 10, colazione e regalini per i bambini offerti dalla confraternita e alle 11 la santa Messa celebrata dal parroco Padre Rosario Castiglione: a seguire il sorteggio del “Bambinello” ed immediatamente la processione col Bambinello presso la capanna, approntata in Piazza Caltanissetta, accompagnato dai Novenari di Mussomeli e dal gruppo Christmas Brass con , “i Re Magi” (confrati della confraternita carmelitana che si dirigeranno verso la capanna, opportunamente approntata e qui deporranno i loro simbolici doni. E’ prevista la benedizione col Bambino Gesù che don Rosario Castiglione impartirà ai presenti. Nel pomeriggio, invece, alle 17,30, c’è spazio per un momento gioioso, sempre in piazza Caltanissetta, con la spettacolare discesa dal balcone della befana, portatrice di caramelle per tutti i bambini, non solo. ‍Da sottolineare che per tutto il giorno ci saranno animazioni con la Christmas Brass e i Novenari di Mussomeli, avvalendosi del supporto della locale Confraternita del Carmelo e di S.E.R. Italia Safety & Emergency Response