Mussomeli, a conclusione delle feste natalizie arrivano ringraziamenti per tutti dall’Assessore vice sindaco Seby Lo Conte

MUSSOMELI _ Riceviamo e pubblichiamo: “Si sono da poco concluse le feste natalizie. Aggiungo subito che per me il periodo natalizio è il più bello dell’anno, non solo per la bella atmosfera che luci ed alberi possono dare (quest’anno anche la neve ha fatto la sua comparsa ) ma per tutto quello che rappresenta in termini di affetti, convivialità, famiglie e riti religiosi. La nostra “magia del natale” è iniziata il 6 dicembre con l’inizio dei lavori della 8″ edizione della sagra della Guasteddra, sagra che ormai si fregia dell’attestato di SAGRA DI QUALITÀ. Il primo doveroso ringraziamento va alla pro loco di Mussomeli che, sempre pronta e con tanta voglia di promuovere la nostra Mussomeli, collabora con me e l’amministrazione comunale affinché questo nostro amato paese possa essere più vivo e possa regalare ai cittadini residenti e non , momenti di sano svago e, perché no? Anche qualche momento di leggerezza che distoglie dal peso delle quotidiane fatiche. La sagra che ha interessato le giornate del 6/7 e 8 dicembre, si è svolta nel migliore dei modi anche se, purtroppo, la domenica pomeriggio la pioggia ha fatto la sua comparsa. Tuttavia sono soddisfatto della partecipazione dei cittadini e non. Ringrazio commercianti e associazioni che hanno partecipato ai mercatini e i commercianti della piazza Umberto che ha ospitato la sagra. Un grazie particolare sento di doverlo estendere agli AMICI DI SAN FRANCESCO ed ai frati presenti presso il convento di San Francesco. A seguire si è svolta la festa di Santa Lucia, a cui i mussomelesi sono molto devoti. Per la festa, come da tradizione, l’arciconftaternita della Madrice si è adoperata per la distribuzione della cuccia, mantenendo così sempre viva una tradizione legata al 13 dicembre. RIingrazio l’arciconfraternita unitamente all’Arciprete Padre Achille Lo Manto. Ringrazio i novenari che nel periodo natalizio hanno allietato i cittadini con i loro canti. Ringrazio tutte le parrocchie e le chiese che si sono adoperate a predisporre luninarie che hanno reso ancora più bella l’atmosfera natalizia, ringrazio anche per aver ospitato i vari eventi natalizi quali: Concerto della Leonardo’s Ensemble, concerto del coro polifonico di Mussomeli, Musical sul Natale … Tutti bellissimi appuntamenti molto partecipati. Come ogni anno il presepe con animali da fattoria , oltre a rappresentare la natività ed i vari momenti tipici del presepe, è stato anche un attrattore per i bimbi che entusiasti lo hanno molto apprezzato. Il mio ringraziamento va a Tanino Nola che, come ogni anno, da qualche anno a questa parte, mette a disposizione il locali che ospitano il presepe e chi ha messo a disposizione gli animali (il Caseificio costanzo,Enzo Piazza, Pino Ricotta e Vincenzo Mingoia). Non sono poi mancati eventi di natura culturale: Presentazioni di libri presso il salone di San Francesco, “letture visibili” presso la sala R. Livatino, caffè letterari in pro loco, rappresentazioni teatrali in pro loco, esposizione di presepi artigianali in pro loco, rappresentazioni teatrali “progetto di Natale al museo” a cura di Arnia ed in collaborazione con l’assessorato alla cultura presso Palazzo Sgadari. E poi babbo natale che con gli amici elfi che a natale hanno incontrato i bimbi dando loro caramelle e zucchero filato e con le foto ricordo scattate da Miquele Avilla. Abbiamo concluso il 6 gennaio con l’arrivo della Befana che ha fatto gioire e divertire i bimbi. Anche i re magi hanno fatto la loro comparsa e per questo ringrazio il parroco Don Rosario con la confraternita del Carmelo. Nel pomeriggio del 6 gennaio poi, grazie a S.E.R.Italia e alla croce rossa, la Befana si è lanciata con la sua scopa per raggiungere i bimbi e voglio ringraziare la giovanissima Letizia Ricotta, socia della pro loco, che coraggiosamente si è lanciata dall’alto verso i bimbi. Sembra riduttivo con poche righe descrivere la grande mole di lavoro che c’è dietro ad un tale programma, ma, se non avessi avuto validi supporti , non potrei raccontare nulla di tutto ciò. Ringrazio, innanzitutto il mio Sindaco Giuseppe Catania e tutta la giunta di cui faccio parte, ringrazio i miei carissimi amici Pino Ricotta, il vicepresidente Giuseppe Lo Muzzo , Gianni Falzone e Cinzia Frangiamore che non mi hanno mollato un attimo, così come pure la straordinaria squadra manutenzione del Comune di Mussomeli. Ringrazio le varie testate giornalistiche locali, Castello Incantato, “il Fatto Nisseno Il fatto del Vallone” nelle persone rispettivamente di Alberto Barcellona e di Carmelo Barba, ringrazio anche tutti i cronisti amatoriali che hanno testimoniato gli eventi creando ricordi e facendo così partecipare da lontano chi non è potuto intervenire. Ringrazio nuovamente la Pro loco e la Pro loco junior, ognuno di loro è un valore aggiunto, il mio ringraziamento per tutti va alla presidente Zina Falzone. Ringrazio tutte le associazioni, le parrocchie, i vari gruppi, i commercianti, gli sponsor, le forze dell’ordine (carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza), la Misericordia, le scuole (Preside, insegnanti, genitori e alunni). Infine, ma non per minore importanza, ringrazio tutti gli sponsor che hanno dato disponibilità dei premi per il sorteggio delle feste di Natale. azie a tutti per aver contribuito a rendere speciale il nostro natale.