Milena. Il sindaco ringrazia l’on. Michele Mancuso per i finanziamenti di opere pubbliche in Finanziaria regionale

MILENA. Ringraziamenti: sono quelli che il sindaco Claudio Cipolla ha rivolto all’on. Mancuso per il suo impegno nel far andare a buon fine l’iter in Finanziaria regionale per ottenere il finanziamento di alcune opere pubbliche cittadine.

L’’on. Michele Mancuso, recependo le richieste del territorio, le ha portate in sede regionale riuscendo a farle finanziare. Da qui il ringraziamento del sindaco a nome anche della comunità milenese. Le opere che l’on. Mancuso ha fatto inserire tra quelle da finanziare nel Comune di Milena sono state in primo luogo i lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque piovane per un importo di 140 mila euro.

C’è poi un secondo finanziamento di 100 mila euro a favore di immobili comunali che necessitano di interventi di ristrutturazione interna o esterna. Infine, gli altri due finanziamenti hanno riguardato l’ambito religioso. In particolare, 40 mila euro sono stati destinati per la Chiesa cattolica, mentre 30 mila euro sono stati previsti come finanziamento alla Chiesa Evangelica.