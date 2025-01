Migranti. Drammatico salvataggio sulla Ocean Viking, rianimata bimba di 7 anni: soccorse altre 92 persone

Drammatico salvataggio ieri sera sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee nella zona di ricerca e soccorso maltese: “Il cuore di una bambina di sette anni aveva smesso di battere”, racconta la ong, “ma il nostro team e’ riuscito a eseguire la rianimazione cardiopolmonare, prima che venisse evacuata urgentemente in elicottero dalle autorità maltesi, insieme alla madre e alla sorella”. La piccola è stata soccorsa insieme ad altre 92 persone che si trovavano a bordo di due imbarcazioni, a seguito di una chiamata dell’aereo Frontex e di Alarm Phone. Il salvataggio è stato effettuato con la ong Sea Punks la cui nave è arrivata per prima sul posto e che aveva tratto in salvo quante più persone possibili e dotato le altre di giubbotti di salvataggio.