Mafia, il cugino di Messina Denaro irreperibile. Ricerche in corso

Paolo Aurelio Errante Parrino, 78 anni, cugino di Matteo Messina Denaro, risulta irreperibile. Non si trova più. E’ ricercato. L’uomo, residente ad Abbiategrasso, nel Milanese, era finito nell’inchiesta “Hydra”, sull’alleanza tra le mafie. Sarebbe stato ritenuto parte del sistema mafioso che unisce Cosa Nostra, Camorra e ‘ndrangheta. Parrino è considerato il referente della cosca di Castelvetrano nel Nord Italia. Per lui era scattata la custodia cautelare in carcere. I Carabinieri si erano presentati nella sua casa, dove risulta domiciliato per eseguire l’arresto ma non lo hanno trovato. Le ricerche sono in corso. (ITALPRESS).