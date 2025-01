Lorefice (M5S): “Dopo liberazione di Cecilia Sala, sicurezza dei giornalisti e libertà d’informazione siano priorità nell’agenda politica”

“Siamo profondamente sollevati per la liberazione di Cecilia Sala, la cui detenzione è stata e rimarrà una pagina agghiacciante del giornalismo e non solo. Lo ha affermato il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione politiche UE di Palazzo Madama.

Il senatore del M5S, di fronte all’ennesimo, fisiologico quanto incerto momento di impattanti e irreversibili mutamenti riguardanti i meccanismi dell’informazione, non ultimo il recente cambio di policy sul fact-checking da parte di Zuckerberg, ha affermato che appare necessario che la politica italiana renda prioritaria nella propria agenda la sicurezza dei giornalisti ai quali si ha l’obbligo di garantire un ecosistema sicuro in cui possano svolgere il proprio lavoro liberamente e senza punizioni, ritorsioni e intimidazioni”.