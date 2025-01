L’ordine dei medici di Trapani chiede interventi contro la carenza di personale, Mangiapane: “La salute è un diritto fondamentale di tutti i cittadini”

“Quello che stiamo vivendo non è di certo il periodo migliore per il servizio sanitario nazionale e per la classe medica in particolare”. Lo afferma Filippo Mangiapane, presidente dell’ordine dei medici della provincia di Trapani. “Una volta lavorare nel pubblico era il sogno di ogni medico, anche per il prestigio che ne derivava. Oggi non è più così. Il nostro Ssn non è più attrattivo come una volta. I colleghi sono costretti a turni asfissianti che non solo compromettono la qualità della vita privata, ma hanno inevitabili ripercussioni anche sul servizio offerto ai pazienti”, aggiunge. Non meno preoccupante è l’incremento dei contenziosi giudiziari contro i medici. “Troppi colleghi sono esposti a una ribalta mediatica ingiustificata, spesso a seguito di accuse infondate. È importante sottolineare che circa il 95% dei procedimenti giudiziari si conclude con un nulla di fatto,- osserva il presidente dell’ordine – Questi procedimenti, oltre a danneggiare la reputazione dei professionisti, generano un clima di sfiducia tra i cittadini e il personale medico”. L’ordine dei medici di Trapani rinnova il proprio impegno al fianco della comunità, ma “chiede interventi concreti: contrastare la carenza di personale rendendo più attrattivo lavorare nel Ssn. “I concorsi si fanno, ma i colleghi preferiscono lavorare altrove. Il problema è complesso e richiede un ripensamento delle condizioni di lavoro e della valorizzazione della professione medica,” evidenzia Mangiapane. Inoltre, l’ordine sollecita misure di sicurezza per tutelare gli operatori sanitari e campagne di sensibilizzazione per ripristinare la fiducia tra medici e pazienti. “Il nostro obiettivo rimane quello di garantire un servizio sanitario pubblico efficiente e inclusivo, perché la salute è un diritto fondamentale di tutti i cittadini,” conclude Mangiapane.