Italia-Repubblica Ceca: orario, programma e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L'Italia si prepara ad affrontare i quarti di United Cup, torneo misto per nazioni. A Sydney, dopo la nette vittorie contro Svizzera e Francia, superate entrambe 3-0, per Paolini e compagni c'è una sfida ostica contro la Repubblica Ceca. Il match tra Italia e Repubblica Ceca è in programma oggi, venerdì 3 gennaio, alle ore 7.30 italiane. Ad aprire le danze sarà Jasmine Paolini, che affronterà Karolina Muchova. A seguire toccherà a Flavio Cobilli contro Tomas Machac e al doppio formato da Sara Errani e Andrea Vavassori, che sfideranno una coppia ancora da ufficializzare. Italia-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SuperTennis e visibile anche in streaming su Supertennix. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)