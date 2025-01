I giovanissimi legislatori della Scuola primaria “San Giuseppe” dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo

Dal Senato della Repubblica – Servizio dei Rendiconti e della Comunicazione istituzionale, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di San Cataldo, prof. Salvatore Parenti, ha ricevuto la seguente lettera, a seguito della partecipazione al concorso nazionale “Vorrei una legge che…” delle classi 5ªC e 5ªD del plesso di Scuola primaria “San Giuseppe”.

«Gentile Dirigente,

siamo lieti di comunicare che la Commissione di valutazione del concorso “Vorrei una legge che…”, anno scolastico 2024-2025, organizzato dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi del punto 3.1 del bando di concorso ha ritenuto di inserire il progetto dal titolo “Vorrei una legge che riconosca nel gioco dei lego e dei puzzle ponti di amicizia, creatività e inclusione” tra quelli ammessi alla seconda fase del concorso.

La Commissione non ha invece ritenuto di ammettere alla seconda fase del concorso l’altro progetto presentato dal suo Istituto, dal titolo “Vorrei una legge che disponga indicazioni per essere piccoli viaggiatori nel tempo e nello spazio: esploratori delle meraviglie del mondo”. Tuttavia la Commissione ha particolarmente apprezzato il lavoro svolto, ed esprime i più sentiti complimenti per l’entusiasmo e la dedizione con cui i ragazzi, attentamente indirizzati dai docenti, hanno seguito questo percorso formativo volto a far cogliere ai giovani l’importanza delle leggi, delle funzioni del Parlamento e del confronto democratico.»

Pertanto, entro il 25 febbraio prossimo, le classi 5ªC e 5ªD, ammesse insieme alla seconda fase del concorso, dovranno realizzare e presentare: un elaborato creativoche rappresenti i concetti e i contenuti del disegno di legge “Vorrei una legge che riconosca nel gioco dei lego e dei puzzle ponti di amicizia, creatività e inclusione”; una descrizione dell’elaborato creativo e delle sue fasi di realizzazione; dieci immagini che illustrino le diverse fasi del progetto; una foto della classe.

Un risultato davvero entusiasmante, frutto di un processo coinvolgente che ha visto e vede le ragazze e i ragazzi della Scuola primaria San Giuseppe dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, guidati sapientemente dai loro insegnanti, impegnati a sperimentare creativamente le molteplici attività della vita civile e democratica, a cominciare dalla conoscenza della legge fondamentale dello Stato, ovvero la Costituzione della Repubblica Italiana.