Domenica In, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 12 gennaio

(Adnkronos) –

Domenica In torna oggi, domenica 12 gennaio, alle 14 in diretta su Rai 1 e Rai Italia con un nuovo appuntamento. Il talk show condotto da Mara Venier si aprirà con Paolo Fox e le previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025. In studio ci saranno sei coppie famose: Simona Ventura con il marito Giovanni, Andrea Roncato con la moglie Nicole, Minnie Minoprio con il marito Carlo, Giucas Casella con la compagna Valeria, Natasha Stefanenko con il marito Luca e Maurizio Ferrini con la compagna Sara. L’attrice Giovanna Ralli, che ha da poco compiuto 90 anni, si racconterà tra carriera e vita privata. Gli attori Ficarra e Picone interverranno insieme a Toni Servillo per presentare il film ‘L’Abbaglio’, che uscirà al cinema il prossimo 16 gennaio per la regia di Roberto Andò. L’attrice e cantante Serena Rossi interverrà per dare alcune anticipazioni sull’attesissima serie tv "Mina Settembre 3", che torna su Rai 1 in prima serata e per sei puntate da domenica 12 gennaio. Spazio poi alla musica con Amedeo Minghi che si esibirà al pianoforte con il singolo “Anima sbiadita” che dà il titolo all’omonimo album uscito da poco. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)